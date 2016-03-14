В БПП рассказали, какие кандидатуры на кресло премьера обсуждали на заседании фракции

Об этом сообщил заместитель лидера фракции Алексей Гончаренко в комментарии журналистам, передает корреспондент УНИАН.

"Яресько обсуждали, Гройсмана обсуждали, Садового обсуждали", - сказал депутат и отметил, что по этому вопросу голосование на фракции не проводилось, поскольку "мы не понимаем позицию Яценюка относительно добровольной отставки, мы не понимаем позицию "Народного фронта" по сохранению их в коалиции".

Гончаренко напомнил, что, согласно предварительной информации, Садовый уже якобы отрицательно высказался о своем возможном премьерстве.

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"Но мы еще должны пообщаться с "Самопомочью", - сказал он.

Парламентарий высказал мнение, что сейчас есть два выхода: технократическое правительство во главе с Яресько или политическое правительство, которое может возглавить представитель той или иной партии.

"Например, Садовый - от "Самопомочи", Гройсман от "БПП", или может какую кандидатуру предложит "Народный фронт", не Яценюка", - сказал Гончаренко.

Он также подчеркнул, что правительство в нынешнем составе не вызывает доверия.

Гончаренко сказал, что Яресько на заседании фракции не было, но она "провела какие-то переговоры, есть у ней какое-то видение возможного состава правительства". Гройсмана на заседании фракции также не было.

По словам депутата, многие депутаты от фракции "БПП" относятся к Гройсману "с большим уважением" и готовы были бы видеть его премьером и голосовать за него.

Гончаренко отметил, что фракция продолжает свое заседание с обсуждением повестки дня пленарной недели.