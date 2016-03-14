Суд продлил срок содержания Корбана под стражей, ссылаясь на недействительные документы – адвокат

Днепровский районный суд города Киева продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей члену политсовета УКРОПа Геннадию Корбану до 15 апреля, ссылаясь на предоставленные стороной обвинения ксерокопии, которые не являются официальными документами. Об этом 14 марта журналистам сообщил адвокат политика Александр Лысак.

«Фактически в распоряжение суда первой инстанции были предоставлены ксерокопии, на которые суд не может ссылаться при принятии решения по делу, на что обращала внимание сторона защиты, так вообще неизвестно, что это за документы», – рассказал после заседания Апелляционного суда Александр Лысак.

По словам адвоката, предоставленные стороной обвинения документы не заверены надлежащим образом и не имеют соответствующих реквизитов для того, чтобы считаться официальным документом, а также неизвестен источник их происхождения. Поэтому сторона защиты обратила внимание коллегии Апелляционного суда г. Киева на то, что она должна повторно исследовать доказательства обстоятельств, которыми сторона обвинения аргументировала необходимость продления срока действия содержания под стражей Геннадия Корбана.

Александр Лысак также сообщил, что вскоре должен состояться консилиум врачей, на котором решится вопрос о проведении повторного стентирования Геннадию Корбану. Необходимость проведения операции ранее была подтверждена официальными выводами специалистов Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова и Института сердца. «Будет решаться вопрос в течение суток-двух, кто будет включен в состав консилиума, поскольку это будет коллегиальный орган, который будет принимать соответствующее решение», – заявил адвокат.

Апелляционный суд учел представленные Александром Лысаком аргументы и обязал прокуратуру предоставить в его распоряжение оригиналы документов, которые содержат обоснование необходимости продления срока действия ареста Геннадию Корбану. Учитывая необходимость предоставления времени для доставки соответствующих документов, коллегия судей отложила рассмотрение дела на 15 марта, в 10.30.