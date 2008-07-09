Луценко угрожает человеку Балоги ответственностью за давление на МВД

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о давлении со стороны Секретариата Президента Украины на МВД по делу о лишении народного депутата Давида ЖВАНИИ украинского гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Мне известно о том, что существует какое-то представление в Генеральную прокуратуру, мне известно также, что сотрудник Секретариата Президента господин ПУКШИН лично его вручил генералу ЯРЕМЕ, лично осуществляет давление на сотрудников министерства, что я считаю абсолютно недопустимым, и предупреждаю его (ПУКШИНА – УНИАН) об ответственности за давление на сотрудников органов внутренних дел», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр сообщил, что не знаком с содержанием представления Секретариата Президента в Генеральную прокуратуру. «В дальнейшем, очевидно, я прочитаю это представление в установленном порядке и в установленное время, и в рамках нашей компетенции примем законное решение. Кстати, я могу сказать, что паспорт выдавался давно, за сроком давности даже учредительные документы – карточка учета и анкеты – все они уничтожены давно, еще до моего прихода в министерство. Если я не ошибаюсь, документы хранятся не более пяти лет, а прошло уже более десяти. Поэтому, как действовать в этой неординарной ситуации, мне пока не известно. Юристы министерства сейчас изучают все наши возможности», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

В тоже время, по мнению министра, вокруг украинского гражданства Д.ЖВАНИИ создан искусственный ажиотаж, а «личная политическая заинтересованность господина ПУКШИНА и, очевидно, господина БАЛОГИ, который является непосредственным его начальником, препятствуют объективному развитию этой ситуации».

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, позволивших Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство. Суть претензий прокуратуры заключалась в противоречии данных относительно временных периодов пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия решений, позволивших ему получить украинское гражданство.

11 июня Святошинский райсуд удовлетворил просьбу А.МЕДВЕДЬКО об отзыве из этого суда его заявления о пересмотре решения Радянского райсуда столицы от 10 сентября 1999 года, которым было подтверждено проживание в Украине с 1991 года Д.ЖВАНИИ.

18 июня в пресс-службе Апелляционного суда столицы сообщили, что суд своим постановлением возобновил Генеральной прокуратуре сроки на апелляционное обжалование решения Радянского районного суда от 30 сентября 1999 года, на основании которого Д.ЖВАНИЯ получил гражданство Украины.

2 июля Апелляционный суд Киева постановил частично удовлетворить апелляционную жалобу заместителя генерального прокурора по делу о гражданстве Д.ЖВАНИИ. Согласно постановлению, решение Радянского райсуда от 1999 года отменено и дело направлено в Святошинский районный суд Киева на новое рассмотрение.

3 июля народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ, который представлял интересы Д.ЖВАНИИ в Апелляционном суде Киева, подал в Верховный Суд Украины кассационную жалобу.