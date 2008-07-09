Ющенко попрекает Тимошенко "самой большой инфляцией на континенте"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает народных депутатов к диалогу, который привел бы к возобновлению работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Президент отметил, что парламент имеет ценность лишь тогда, когда он работает. Он заметил, что это уникальный орган, где собираются люди с разной идеологией, противоположными взглядами, системами ценностей. «Но эта разность не может быть для кого-то аргументом, чтобы другая часть зала не была услышана, была проигнорирована. Верховная Рада - это своего рода стол для ведения национального диалога, как по самым сложным, так и легким темам», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня нет оснований для блокирования парламентской трибуны, в отличие от событий четырехлетней давности, когда грубо нарушался Регламент, игнорировалось мнение оппозиции. «Убежден, что новый председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК свято придерживается того Регламента, который они (народные депутаты) приняли несколько недель назад», - сказал В.ЮЩЕНКО.

У Президента, по его словам, возникает вопрос: почему тогда нет диалога? «Я еще раз подчеркиваю, что большинство и оппозиция могут иметь разные подходы, но, пожалуйста, говорите, чтобы ваша позиция была ясной и понятной», - сказал он, призвав политические силы дать возможность обществу разобраться в этих позициях.

«Вы можете быть несогласны с решениями, которые вносятся или меньшинством, или большинством, но вы должны идти по процедуре. Это знак того, что вы уважаете государство и один из ведущих институтов демократии, которым должен быть парламент», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент призвал каждого народного депутата не тратить попусту время, которое есть до завершения сессии, и принять важнейшие законопроекты, в том числе изменения в госбюджет.

В.ЮЩЕНКО отметил, что государство должно выполнить свои социальные обязательства перед людьми. «15,6% годовой инфляции - это самая большая инфляция на континенте. Эта инфляция обязывает правительство, в первую очередь, парламент, во вторую очередь, и каждого политика прежде всего компенсировать бедному человеку то, что ему принадлежит в соответствии с действующим законодательством Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.