Тимошенко обвиняет подчиненного Балоги в дороговизне кур

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет руководителя Государственного управления делами в продолжающемся росте цены на мясо птицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня на фоне сокращения инфляции по большинству позиций, в том числе и продуктовых, цена на мясо птицы не снижается.

«Единственный, кто оставляет непонятную и необоснованную динамику повышения цен - это один, всего один производитель мяса курицы, который работает в Секретариате у Виктора Ивановича БАЛОГИ. Это единственный (человек - УНИАН), который сделал чрезвычайные усилия на фоне того, что все цены или стабилизируются, или снижаются, сегодня этот человек на отдельно взятом своем производстве мяса птицы демонстрирует уникальные инфляционные процессы», - сказала премьер.

«Я хочу, чтобы вы знали, что если видите на прилавках мясо курицы по завышенным и абсолютно неадекватным ценам, то знайте, что собственник этого предприятия (производитель - УНИАН) - это фактически один из сотрудников Виктора Ивановича БАЛОГИ, который возглавляет Государственное управление делами Украины (Игорь ТАРАСЮК - УНИАН)», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что уже шесть месяцев обращается с просьбой к главе Госуправления делами предпринять какие-либо меры, поскольку убеждена: недопустимо, чтобы в Украине мясо птицы было дороже, чем в Европе, в то время как у нас дешевле энергоносители и ниже зарплаты на селе.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что цена на мясо птицы повышается искусственно, и этот процесс идет вопреки всем экономическим правилам.

Вместе с этим Ю.ТИМОШЕНКО отметила как позитив то, что инфляция в Украине в июне текущего года, по сравнению с июнем 2007, сократилась в 2,5 раза, и поблагодарила за это правительство, а также области, которые продемонстрировали нулевую инфляцию или дефляцию по итогам месяца.