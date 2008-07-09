Тимошенко: голосов для отставки правительства у этой стаи нет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет политической провокацией заявление о наличиив Верховной Раде достаточного количества голосов депутатов для отставки правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, открывая заседание правительства.

«Я могу вас сказать твердо и уверенно – никакого количества голосов для отставки правительства у этой стаи нет. Если бы у них эти голоса были, они бы уже объявили о новой коалиции, уже предъявили бы нового спикера, нового премьера и новый состав правительства. Это исключительно политические провокации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр рассчитывает, что демократическая коалиция, Президент и правительство будут едины в том, чтобы «до ухода этой уникальной Верховной Рады на каникулы страна получила бюджет».

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления “Об ответственности Кабинета министров Украины”, внесенный народными депутатами из фракции Партии регионов. Проектом постановления предусмотрено принять резолюцию о недоверии Кабинету министров.

8 июля на пленарном заседании ВР фракция Партии регионов настаивала на рассмотрении данного вопроса. Народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявил, что в парламенте достаточно голосов для отправки правительства в отставку.