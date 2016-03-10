Фейгин: Полученное после "помощи" генконсула Украины письмо к Савченко "от Порошенко" - вмешательство ФСБ

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вынужден срочно сообщить о следующем. В течение сегодняшнего утра генконсульство Украины и я стали объектом весьма беспардонной спецоперации. Чтобы дискредитировать Надежду в связи с окончанием ее сухой голодовки, было передано поддельное письмо президента Украины для Нади", - написал Фейгин.

По его словам, вечером 9 марта генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Виталию Москаленко поступил звонок из Администрации президента Украины с просьбой предоставить номер Фейгина для передачи письма от Порошенко Надежде Савченко.

"Указанное лицо отправило мне письмо, которое я и передал Надежде сегодня", - написал адвокат летчицы.

По его словам, "Кремль занят дискредитацией как самой Савченко и ее адвокатов, так и госорганов Украины".

"Вместо того, чтобы решить вопрос об обмене, спецслужбы играют жизнью Савченко, вводя в заблуждение и генерального консула Украины, и пресс-службу президента Украины и меня", - написал Фейгин.

Он отметил, что ранее Савченко передавали просьбы прекратить голодовку от всех, кто ее поддерживает, в том числе и просьбы Порошенко, и она прекратила голодовку, услышав о той степени поддержки, которая оказывается ей по всему миру.

"Довольно часто у нас с адвокатом Полозовым просят подтверждения, о вмешательстве ФСБ в нашу деятельность. Так вот оно", - заключил Фейгин.

В своем Twittere Фейгин также принес свои извинения "всем, кто читал указанное письмо".

"Мы являемся объектом оперативной разработки, и мало что этому можно противопоставить", - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, Фейгин обнародовал заявление Савченко о прекращении сухой голодовки. Решение перейти на воду и детские смеси Савченко приняла после того, как получила письмо якобы от Порошенко, пообещавшего сделать все возможное, чтобы обменять пленницу.

В обращении к украинцам Савченко написала, что прекращает сухую голодовку ради всех, кто волнуется за нее.

Кроме того, Фейгин опубликовал текст якобы письма Порошенко к Савченко с просьбой о прекращении голодовки и предложением должности в новом составе украинского правительства. В Twitter Фейгина также появился комментарий, что речь идет о должности "силового" министра, и такое предложение поможет освобождению Савченко.