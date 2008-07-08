Политолог: скандалы вокруг Кернеса "добивают" рейтинг Януковича

Руководство Партии регионов должно обнародовать свою позицию относительно деятельности секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА.

Такое мнение высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ в комментарии, переданном агентству УНИАН.

В частности, эксперт заявил, что «в последнее время Г.КЕРНЕС особо активизировался в плане своей публичной скандальной деятельности», и что «по мнению многих наблюдателей и простых харьковчан, постоянные скандалы, сопровождающие Г.КЕРНЕСА, попросту «добивают» рейтинг партии Виктора ЯНУКОВИЧА в столице Слобожанщины».

Поэтому, заявляет А.ГОЛОБУЦКИЙ, возникает закономерный вопрос: «Знают ли руководители ПР об имидже своего однопартийца, и если знают, то почему молчат?».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, в данной ситуации для представителей ПР «было бы логичным публично высказать свое отношение к Г.КЕРНЕСУ, и если оно окажется позитивным, то взять на себя ответственность за этого деятеля».