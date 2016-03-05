Мэр Ниццы собрался с "дружеским визитом" в оккупированную Ялту

В мэрии французской Ниццы сообщили, что глава города Кристиан Эстрози планирует во второй половине мая «ответный дружеский визит в Ялту», и добавили, что в будущем будет сотрудничество между двумя городами в области экономики, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, образования.

Об этом говорится в ответе мэрии корреспонденту Крым.Реалии.

В пресс-службе мэрии Ниццы объяснили подписание меморандума о продолжении сотрудничества и побратимства с крымской Ялтой длительной историей отношений между городами и необходимостью «поддержки внесения кандидатуры зимней столицы – Ниццы – в число всемирного наследия ЮНЕСКО».

«Это означает, что Ницца сравнивается с другими зимними туристическими курортами. В частности с Ялтой, которая имеет географические черты (климат, растительность, широта, пейзажи, идентичные рельефы) с Ниццей. И Ялта, и Ницца всегда привлекали идентичных людей – аристократов и высшие слои общества, а саму Ялту иногда называют «русской Ниццей», – говорится в сообщении.

В официальном ответе пресс-службы мэрии Ниццы в отличие от сообщения на сайте мэрии о встрече руководителей городов, где упоминается «присоединении Крыма к России», Ялта не упоминается как часть российской или украинской территории, а просто как «город-побратим Ниццы с 1960 года».

Кристиан Эстрози подтвердил, что получил письмо по поводу его встречи с мэром Ялты от посла Украины во Франции Олега Шамшура, и пообещал ему ответить в ближайшее время.

Читайте также"Загадочная поездка": визы посетившей Ниццу делегации во главе с самозваным "мэром" Ялты выдала не Франция

Мэр Ниццы (Франция) Кристиан Эстрози на своем сайте 2 марта сообщил о визите делегации из Ялты во главе с подконтрольным России главой горадминистрации Андреем Ростенко и послом России во Франции Александром Орловым. Представители Ялты находились в Ницце с 29 февраля по 1 марта, там были подписаны соглашения о сотрудничестве. В сообщении указывают на то, что крымская Ялта является частью России.

В МИД Украины возмущены визитом в Ниццу Ростенко, что, по заявлению украинского внешнеполитического ведомства, противоречит нормам международного права.

Министерство иностранных дел Франции отмежевалось от позиции мэра города Ниццы на юге страны, который принял делегацию из Ялты и назвал полуостров «частью России».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».