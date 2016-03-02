Франция подтвердила непризнание аннексии Крыма, несмотря на позицию мэра Ниццы

Об этом говорится в сообщении посольства Франции в Украине со ссылкой на брифинг пресс-секретаря МИД Франции.

В частности, пресс-секретаря французского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать заявление представителя регионального правительства Франции Кристиана Эстрози (председатель совета региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, председатель метрополии Ницца-Лазурный берег), который считает Ялту частью Российской Федерации.

"Позиция Франции четкая и последовательная: совместно с Европейским Союзом и международным сообществом, Франция не признает незаконную аннексию Крыма. За эту инициативу местного избранника никоим образом не несет ответственность французское правительство", - подчеркнули в МИД Франции.

Кроме того, ситуацию прокомментировала телеканалу "112 Украина" пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Мы возмущены сообщением о приеме мэром города Ницца так называемого "мэра Ялты" временно оккупированной Автономной Республики Крым. Наше посольство уже направило письмо с возмущением мэру Ниццы, и направлена соответствующая нота французской стороне. Буквально только что французская сторона высказалась очень четко на брифинге, отметив, что позиция Франции четкая и последовательная: вместе с Европейским Союзом Франция не признает незаконную аннексию Крыма. Инициатива местного представителя власти не отражает позицию французского правительства", - заявила она.

По словам спикера МИД, Украина благодарна французской стороне за такую позицию.

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Также Беца выразила надежду, что руководство Ниццы будет опираться на международное право и все акты, подтверждающие суверенитет и территориальную целостность Украины, и будет придерживаться позиции руководства Франции.

Напомним, ранее мэр Ниццы Кристиан Эстрози принял делегацию из оккупированной Ялты и подписал с ее самозваным "руководством" в присутствии посла России письмо о намерениях восстановить побратимские отношенеия между двумя городами. В сообщении на сайте Эстрози российская принадлежность Ялты указана однозначно.