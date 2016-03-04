Евросоюз не должен закрывать двери перед Украиной - госсекретарь президента Польши

Европейский Союз не должен закрывать двери перед Украиной.

Об этом государственный секретарь Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил на XXV заседании Консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша сегодня в Варшаве, передает "Польское радио".

«Европа не должна закрывать дверь перед Украиной, которая сделала свой европейский выбор», – сказал он.

Щерский подчеркнул, что Польша последовательно выступает за восстановление территориальной целостности Украины.

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«Без восстановления действия международного права в Украине, то есть, без возвращения к полной территориальной целостности Украины, и здесь имею в виду не только Донбасс, но и Крым, нет гарантий мира в Европе. Поэтому польская сторона последовательно будет поддерживать возвращение международного строя в Украине, надо закончить период нарушения международного права на востоке», – подчеркнул госсекретарь.

Щерский также подчеркнул, что Польша продолжает поддерживать европейскую интеграцию Украины.

«Польша является адвокатом европейского выбора Украины. Мы хотим, чтобы на Украину, настолько быстро, как это возможно, был распространен безвизовый режим. Это соответствует стратегическому выбору Украины; Украина является европейской страной, и ее выбор был вполне сознательным, Европа не может закрывать для Киева свои двери», - сказал он.

Также сообщается, что во время общения на заседании с заместителем главы Администрации президента Украины Константином Елисеевым польская сторона подтвердила, что хочет, чтобы во время июльского саммита НАТО в Варшаве состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО.

Участники заседания консультационных комитетов обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества, организации государственных визитов и охраны границ.

Напоминается, 3 марта президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не может рассчитывать на членство в ЕС и НАТО в течение ближайших 20-25 лет.