Бютовец издаст свои достижения отдельной брошюрой

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) считает главной проблемой нынешней украинской власти ее оторванность от общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Харькове.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, в то время, как в большинстве развитых стран целью власти является служение интересам людей и общества, сегодня в Украине простые люди интересуют политиков из конъюнктурных соображений, и тот, кто получил власть, просто забывает об избирателях.

«Сегодня главная проблема нашей политики в том, что она оторвана от общества, политиков интересуют люди лишь в момент выборов, и как только политическая составляющая отходит на второй план, люди отходят на четвертый план», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

По словам депутата, сегодня, возможно, впервые в Харькове он делает попытку депутатского отчета. Он состоит из трех направлений: законотворческая деятельность, прием и помощь гражданам, работа Благотворительного фонда Александра Фельдмана.

Депутат сообщил, что принял участие в разработке и написании 28 законопроектов, в его приемную с 1 сентября 2006 года по 1 июля этого года обратились 4843 человека, лично он выслушал 1867 граждан. Благотворительный фонд Фельдмана за 2006-2008 годы предоставил материальную помощь более 1 тысяче организаций и более 150 тысячам жителей Харьковской области и Харькова на сумму около 30 млн. грн.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, обобщенные результаты его депутатской деятельности планируется издать отдельной брошюрой, которая будет распространена среди жителей региона с той целью, чтобы наладить контакт с людьми, получить их оценку, услышать критику и предложения для совершенствования работы. К этой работе, сказал он, также будет привлечена созданная по его инициативе общественная организация «Народный контроль», в газете «Время» создается специальная рубрика. «Люди могут критиковать, - сказал А.ФЕЛЬДМАН, - подсказывать, задавать новые направления или очерчивать свое отношение к этой деятельности».

Он отметил, что проведение отчета является его собственной инициативой, и выразил надежду, что харьковчане дадут объективную оценку его депутатской работе. Ее результаты могли бы быть значительно больше, сказал депутат, «если бы Верховная Рада работала, законопроектов было бы больше, возможностей реагирования на депутатские запросы было бы больше, встреч было бы больше, и коэффициент полезного действия также был бы большим. Понятно, что неполная работа Рады в 2006 году, блокирование трибуны и тому подобное отразились на качестве работы».

Следующий отчет народный депутат планирует провести в конце 2008 года. Новые направления своей деятельности он связывает с углублением социальной направленности программ и проектов. Один из них, в частности, будет касаться детской беспризорности в Украине, сообщил А.ФЕЛЬДМАН.