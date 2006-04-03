Тимошенко и Янукович ”переписывали” на себя голоса

Лидер партии “Вече” Инна БОГОСЛОВСКАЯ заявляет, что большинство голосов избирателей “переписывалось” на Блок Юлии Тимошенко и Партию регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Фальсификация, которая имеет абсолютно всеукраинской масштаб, проводилась во всех без исключения регионах Украины, и тенденция, в интересах каких сил переписывались голоса, уже тоже абсолютно очевидна. Это две политические силы: Регионы Украины и Блок Тимошенко”, - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она отметила, что практически на всех участках, где партиям, которые не прошли в Верховную Раду, удалось добиться пересчета голосов, обнаруживалась разница в количестве реальных голосов избирателей и записях в протоколах, поданных в Центральную избирательную комиссию.