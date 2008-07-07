Президенты Украины и Венгрии обменялись наградами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил Президенту Венгрии Ласло ШОЙОМУ орден Князя Ярослава Мудрого І степени.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, высокой награды Глава Венгерского государства удостоен за выдающийся вклад в развитие украинско-венгерских отношений. «Я высоко ценю те усилия, которые вы прилагаете для развития наших двусторонних отношений», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь, Л.ШОЙОМ наградил В.ЮЩЕНКО орденом Венгерской Республики «Большой крест с цепью» - высшей государственной наградой Венгрии, которая вручается лишь Главам суверенных государств.

Этой государственной наградой венгерская сторона отметила большую работу, которую осуществляет Глава Украинского государства в направлении углубления украинско-венгерского сотрудничества.