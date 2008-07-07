Третьяков говорит, что у Ющенко отставка Тимошенко даже не обсуждалась

На встрече Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и фракции НУ-НС обсуждалась повестка дня заседаний Верховной Рады на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил член фракции НУ-НС Александр ТРЕТЬЯКОВ.

По его словам, обсуждался вопрос внесения изменений в государственный бюджет на 2008 год, ряда законопроектов, касающихся судебной реформы и тому подобного.

На вопрос журналистов, обсуждался ли проект резолюции о недоверии правительству, А.ТРЕТЬЯКОВ ответил, что этот вопрос не обсуждался: «Это не обсуждалось, коалиция есть и будет».

Также он отметил, что "Наша Украина" планирует работать на этой пленарной неделе и не намерена блокировать трибуну ВР.