Литвина не устраивает принцип политической лояльности в бюджете

Фракция Блока Литвина готова завтра предложить путь выхода из ситуации, которая сложилась нынче в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Владимир ЛИТВИН сегодня на Согласительном совете парламента.

В частности, он предлагает провести специальное заседание ВР с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, Кабинета министров Украины с тем, чтобы «выйти на нормальное цивилизованное взаимодействие» между ветвями власти.

«У нас есть предложения по выходу из ситуации, и мы готовы завтра их предложить», - отметил В.ЛИТВИН.

По его убеждению, необходимо продлить работу ВР в пленарном режиме. По словам В.ЛИТВИНА, необходимо принять решение о том, что парламент на следующей неделе будет работать в пленарном режиме. Он считает, что в таком случае в следующий вторник можно было бы рассмотреть проект изменений к бюджету Украины, чтобы в следующий четверг принять закон в целом.

При этом В.ЛИТВИН подчеркнул, что у фракции есть замечания относительно проекта изменений к бюджету, поскольку подход к финансированию отдельных отраслей народного хозяйства предусматривает распределение средств «по принципу политической лояльности».