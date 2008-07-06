У Витренко есть претензии к Международному Валютному Фонду

Международный Валютный Фонд обязан возместить Украине «потери от разрушительных результатов экономических и социальных реформ, проведенных под его диктатом». Об этом идет речь в резолюции ХХІ съезда Прогрессивной социалистической партии Украины.

Как напоминает пресс-служба партии Наталии Витренко, “3 июня 1992 года Верховный Совет Украины ратифицировал Договор с МВФ. С того момента и по настоящий день президенты, премьер-министры, главы национального Банка Украины покорно подписывают Меморандумы с МВФ и послушно выполняют их требования по проведению экономических и социальных реформ в Украине. В результате проведения реформ по рецептам и требованиям МВФ в Украине разгромлена национальная промышленность, сельское хозяйство, финансовая система и сфера услуг. Потеряны научные школы. Реформы привели к социальной и демографической катастрофе”.

В итоге таких реформ, утверждает ПСПУ, “ВВП Украины в 2007 году составил только 67% от уровня 1990 года. Износ основных фондов, в среднем по стране, составляет 80%. Угрожающий износ объектов инфраструктуры, приближает массовые техногенные катастрофы. Население Украины сократилось на 6 млн человек, 7 млн квалифицированных трудовых ресурсов покинули страну. Более 75% населения живет за чертой бедности. Страну захлестнули наркомания и алкоголизм. Эпидемии СПИДа и туберкулеза стали факторами подрыва национальной безопасности. По индексу человеческого развития с 1990 по 2007гг., Украина опустилась с 45 на 76 место среди 173 стран мира. Внешний долг Украины превысил 61% ВВП и достиг 92,5 мрд долларов США, т.е. наша страна превратилась в банкрота”.

Съезд ПСПУ также озвучил свои требования: «Верховной Раде Украины немедленно создать следственную комиссию по расследованию преступной деятельности МВФ на территории Украины, денонсировать договор от 03.06.1992 года и официально предъявить претензии к МВФ для возмещения Украине потерь в сумме 1,5 триллиона долларов США.

Следственной комиссии парламента начать процесс расследования и привлечения к ответственности всех должностных лиц: президентов, премьер-министров, глав Национального банка, народных депутатов Украины, причастных к проведению в Украине реформ по рецептам и под кредиты МВФ».