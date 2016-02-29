Яценюк отказался работать в режиме непубличной политики и имитации реформ – политолог

Об этом заявил политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в понедельник, 29 февраля.

«В своем выступлении в воскресенье Яценюк сделал два очень интересных хода, не типичных для современной украинской политики. Во-первых, он публично, а не подальше от людских глаз, как у нас все привыкли делать, обратился ко всем институтам власти, а не просто к политическим силам, во-вторых, он не выжидает, а старается перехватить политическую инициативу», – отметил эксперт.

«Этими двумя обстоятельствами можно объяснить практически открытое обращение премьер-министра как к обществу, так и ко всем институтам власти, прежде всего – к президенту», – добавил он.

По словам политолога, в своем воскресном заявлении Яценюк четко указал на саботаж со стороны парламента и президента, и публично предложил президенту решить проблему. «Либо дать возможность работать премьеру и правительству беспрепятственно работать, и помочь восстановлению публичного, а не технического большинства в Верховной Раде; либо президент берет на себя ответственность, создает свое большинство и свое правительство. Но только с реальными реформаторскими планами», – уточнил Небоженко.

В то же время он подчеркнул, что Порошенко вряд ли выберет второй путь и замкнет на себя управление, так как этот человек действует в политике, руководствуясь тремя принципами: теневыми договорными отношениями, действия в отношении своих конкурентов-соратников чужими руками, и категорический отказ от любой ответственности за собственные действия. «Это позволяет крутиться, быть эффективным и даже удерживаться у власти. Но, к сожалению, это не дает возможности проводить реформы, и в этой ситуации заявление Яценюка в переводе на любой язык выглядит следующим образом: я готов и дальше нести ответственность, прислушиваться к критике, переформатировать Кабмин, но я не готов работать в режиме непубличной политики и имитации реформ», – отметил эксперт.

При этом он добавил, что президент может себе позволить тормозить работу Кабинета министров, потому что у него, в отличие от Яценюка, очень много времени: президентская каденция заканчивается в 2019 году, а у премьера времени в обрез. «И в этой ситуации Порошенко блокирует все эффективные действия Кабмина, зная, что лично ему это ничем не грозит», – пояснил директор социологической службы «Украинский барометр».

«Думаю, сейчас Западу предстоит принять решение, на кого делать ставку: на Порошенко, который сейчас может заполучить контроль над правительством и парламентским большинством, но при этом не склонный к выполнению своих обязательств; либо на Яценюка, который пусть с горем пополам, медленно, но все же движется в сторону реформ, нравится нам это, или нет», – резюмировал Небоженко.