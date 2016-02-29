В Днепропетровском горсовете заработала новая коалиция

Депутаты Днепропетровского городского совета создали новую коалицию, в состав которой вошли 36 человек. Соответствующее решение было объявлено во время заседания горсовета 29 февраля.

Председатель Днепропетровского горсовета Борис Филатов публично предложил фракции «БПП – «Солидарность» присоединиться к новому большинству, однако на такое предложение согласился лишь один депутат от пропрезидентской политсилы – Дмитрий Козин. Затем к коалиции вошли в полном составе фракции УКРОП, «Самопомич», 8 депутатов, избранных от «Оппозиционного блока», и один представитель «Солидарности».

«Коалиция создана для того, чтобы все политические силы в городе нашли консенсус и могли нормально работать», – заявил Борис Филатов.

Городской голова отметил, что искренне благодарен каждому из депутатов за принципиальную позицию и гражданское мужество.

Борис Филатов также напомнил, что подписанию коалиционного соглашения предшествовало блокирование властных кабинетов неизвестными молодыми людьми спортивной внешности и заверил, что все время пытался быть над этим противостоянием. «Политические банкроты и грабители-мародеры, которые грабили мой родной город десятилетиями, являются не только политически несостоятельными, но и не способными к переговорам», – подчеркнул городской голова.

Во время заседания горсовета представители большинства единогласно поддержали досрочное прекращение полномочий секретаря городского совета Загида Краснова. Борис Филатов заверил, что сразу подпишет соответствующее решение и предложил вынести вопрос об избрании нового секретаря на следующее заседание горсовета. Днепропетровские депутаты также избрали шестерых заместителей городского головы. Согласно принятым решениям, ими стали Дмитрий Погребов – и. о. первого заместителя, Алексей Григорук, Александр Санжара, Светлана Епифанцева, Михаил Лысенко и Елена Молошна.

Во время заседания Днепропетровского горсовета 29 февраля был утвержден состав счетной и депутатских комиссий и исполкома, а также принят новый регламент, который, по словам Бориса Филатова, должен стать основой плодотворной работы муниципалитета и сделает прозрачной деятельность городского совета.