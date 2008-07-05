Дубина: Нафтогаз нужно готовить на продажу - всю компанию

Председатель правления НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА уверен, что «Нафтогаз України» нужно готовить к оценке и последующему акционированию, то есть на будущую продажу.

Об этом он заявил в интервью «Зеркалу недели» (№ 25 (704) 5-11 июля 2008).

«Я считаю, что эту компанию нужно готовить к оценке и последующему акционированию, т.е. на будущую продажу. Не отдельно взятую ГТС, не скважины, а всю компанию. Тогда и уровень ее капитализации будет соответствовать ожидаемым финансовым результатам», - сказал О.ДУБИНА.

Он подчеркнул, что на базе НАК «Нафтогаз України» должен быть построен большой бизнес.

«Это не должен быть донор в ценах на газ для населения, предприятий теплокоммунэнерго. Заплатил - получи газ. Нет - нет», — подчеркнул председатель правления НАК «Нафтогаз України».

По его информации, на сегодняшний день предприятия теплокоммунэнерго задолжали «Нафтогазу» 1,8 млрд. грн.

«Сегодня Днепропетровск остался без горячей воды - из-за долгов теплокоммунэнерго за газ. Впервые в истории - беспрецедентный случай - за долги остановлены харьковские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5», - отметил О.ДУБИНА.

Задолженность населения за газ, по его словам, составляет 153 млн. грн., промышленных предприятий - 450 млн. грн.