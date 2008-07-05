Врач Ющенко: Президенту сделали 24 операции под общей анестезией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перенес 24 операции под общей анестезией.

Об этом заявил в ночном эфире программы “Свобода с Савком Шустером” персональный врач Президента Украины Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ.

“Все эти операции, которые были проведены, они освещались а тех средствах информации, когда Президент во время своих отпусков, в то время, когда это не были оплачиваемые поездки или таким образом он нарушал законодательство про труд», - сказал врач.

По его словам, все эти операции были необходимы для преодоления последствий диоксинового отравления, которое тогда еще кандидат в Президенты Украины В.ЮЩЕНКО перенес в конце 2004 года.

“Президент все это время, благодаря примененным высокотехнологическим методам молекулярной медицины, самым высоким технологиям дерматохирургии... имел возможность сразу прийти в норму и исполнять все свои полномочия”, - отметил Р.ВАЛИХНОВСКИЙ.

В то же время, врач отметил, что все операции проводились с применением современных технологий, благодаря которым удавалось быстро возобновляться от общей анестезии.