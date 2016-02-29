Власенко задекларировал за 2015 год подарков на полтора миллиона гривень

В декларации, размещенной на сайте Верховной Рады, отмечается, что при этом общая сумма совокупного дохода депутата составила 1 млн 770 тыс. 759 грн. Из них заработная плата, другие выплаты и вознаграждения, начисленные (выплаченные) декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора - 80 тыс. 275 грн, а страховые выплаты, страховые возмещения, выкупные суммы и пенсионные выплаты, уплаченные декларанту по договору страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионного вклада – 190 тыс. 484 грн.

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Кроме того, Сергей Власенко задекларировал два легковых автомобиля - Lexus LS 600h (2014 года выпуска) и Lexus SC 430 (2003 года выпуска).