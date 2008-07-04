Ющенко расписал для Тимошенко, как готовиться к визиту Ангелы Меркель
20:21, 04 июля 2008Политика
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Указ размещен на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил План мероприятий по подготовке рабочего визита в Украину Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы МЕРКЕЛЬ.
Об этом идет речь в указе, размещенном на официальном сайте главы государства.
В.ЮЩЕНКО также поручил Кабинету министров Украины обеспечить выполнение этого плана.
Как сообщал УНИАН, визит А.МЕРКЕЛЬ в Украину запланирован на 21 июля.
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