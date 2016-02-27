Эксперт подчеркивает необходимость решить вопрос статуса Крыма до его возвращения
Дипломат, председатель БФ "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко подчеркивает необходимость решить вопрос статуса Крыма до его возвращения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яременко сказал во время обсуждения темы борьбы крымских татар за Родину в рамках международного Форума "Крым – это Украина. Аннексированный полуостров между прошлым и будущим".
"Мы должны решить вопрос статуса Крыма до его возвращения. На период, когда наши войска и наша администрация вернется на территорию полуострова, мы должны иметь четкие сигналы для населения Крыма и остальной Украины, международного сообщества, каков статус этого региона, какие права у его жителей", - сказал Яременко.
Читайте такжеОккупанты отрабатывают в Крыму технологии контроля за общественным сознанием и будут "вытеснять" нелояльных к себе - эксперт
Он выразил мнение, что предоставление Крыму статуса «крымскотатарской национальной автономии» даст сигнал жителям Крыма, что их права не сократятся. "Они как жили в автономии, так и будут жить. Они будут иметь большие специальные права, чем остальные территории Украины. Так, как это было до оккупации", - добавил эксперт.
Кроме того, предоставление такого статуса, отметил он, является "гарантией того, что Крым не превратится в российскую автономию".
Читайте такжеНельзя допустить признания за Крымом статуса замороженного конфликта - нардеп