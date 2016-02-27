Эксперт подчеркивает необходимость решить вопрос статуса Крыма до его возвращения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яременко сказал во время обсуждения темы борьбы крымских татар за Родину в рамках международного Форума "Крым – это Украина. Аннексированный полуостров между прошлым и будущим".

"Мы должны решить вопрос статуса Крыма до его возвращения. На период, когда наши войска и наша администрация вернется на территорию полуострова, мы должны иметь четкие сигналы для населения Крыма и остальной Украины, международного сообщества, каков статус этого региона, какие права у его жителей", - сказал Яременко.

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Он выразил мнение, что предоставление Крыму статуса «крымскотатарской национальной автономии» даст сигнал жителям Крыма, что их права не сократятся. "Они как жили в автономии, так и будут жить. Они будут иметь большие специальные права, чем остальные территории Украины. Так, как это было до оккупации", - добавил эксперт.

Кроме того, предоставление такого статуса, отметил он, является "гарантией того, что Крым не превратится в российскую автономию".

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