Нельзя допустить признания за Крымом статуса замороженного конфликта - нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время международного Форума "Крым – это Украина. Аннексированный полуостров между прошлым и будущим".

"Мы не должны допустить на уровне международного сообщества признания этой территории замороженным конфликтом. У нас не замороженный конфликт, у нас существующий конфликт, где оккупировали нашу Родину, где находятся наши граждане", - подчеркнул депутат.

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По его мнению, в этой ситуации все страны должны бороться за этих людей так, как они борются за своих граждан, когда те попадают в заложники. "Так, если бы их солдат захватили где-нибудь в Уганде. Или американских граждан захватили, к примеру, в Колумбии. Это заложники мира, потому что их судьба, их работа напрямую влияет на мир в целом", - сказал Логвинский.

Он подчеркнул, что мировое сообщество и Украина должны "сделать максимум" в вопросе Крыма.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.