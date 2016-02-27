Нельзя допустить признания за Крымом статуса замороженного конфликта - нардеп
Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский подчеркивает, что нельзя допустить признания за Крымом статуса замороженного конфликта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время международного Форума "Крым – это Украина. Аннексированный полуостров между прошлым и будущим".
"Мы не должны допустить на уровне международного сообщества признания этой территории замороженным конфликтом. У нас не замороженный конфликт, у нас существующий конфликт, где оккупировали нашу Родину, где находятся наши граждане", - подчеркнул депутат.
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По его мнению, в этой ситуации все страны должны бороться за этих людей так, как они борются за своих граждан, когда те попадают в заложники. "Так, если бы их солдат захватили где-нибудь в Уганде. Или американских граждан захватили, к примеру, в Колумбии. Это заложники мира, потому что их судьба, их работа напрямую влияет на мир в целом", - сказал Логвинский.
Он подчеркнул, что мировое сообщество и Украина должны "сделать максимум" в вопросе Крыма.
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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.