Линкявичюс: Решение российско-украинского конфликта зависит только от России

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает LB.ua.

"Ключ от решения вопроса, во-первых, все-таки находится в Москве. Мы не должны забывать, кто в этом конфликте является агрессором, а кто является жертвой", - подчеркнул Линкявичюс.

По его мнению, российская техника и военнослужащие на территории Донбасса могут быть активизированы в любой момент.

Читайте такжеЗавершение российской кампании в Сирии, Украине и Европе под вопросом - The New York Times

"Мы видели относительное улучшение было, даже можно сказать, какое-то перемирие, но сейчас в последние сутки и в последнее время, мы каждый день получаем информацию о раненных, обстрелах, около полусотни становится нормой. Это назвать перемирием очень сложно... Если мы говорим об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения, так этого не происходит, мы видим только передислокацию. Мало кто об этом говорит, вообще-то, об этом говорилось раньше часто, о российской технике и вооружениях, которая находятся на самой территории Украины, военнослужащих, в том числе о тех, которые могут быть активизированы в любой момент", - сказал министр.

Читайте также"Россия не прилагает значительных усилий": в Польше привели аргументы для продления санкций против РФ

По словам Линаса Линкявичюса, нельзя проводить выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, пока там не восстановлен контроль украинской власти.

"Как можно проводить на территории выборы по украинским законам, если даже нет признаков присутствия Украины в никакой форме. Я не говорю уже про наблюдателей, которых там меньше, чем российских танков", - добавил он.