"Свободовцы" блокируют российские фуры в четырех областях

Блокировка происходит в четырех областях, сообщили в пресс-службе политсилы.

В частности, "свободовцы" блокируют фуры РФ в Черновицкой (п.п. "Порубное"), Волынской ("Доманово"), Львовской (при въезде в город Стрый) и Закарпатской областях (на Верецком перевале, на границе Львовской и Закарпатской областей).

"Продолжаем акцию по блокированию движения российских грузовиков. До обеда их вообще не было, однако спустя остановили и развернули 7. Общее движение транспорта происходит без изменений, конфликтов нет", - рассказали в "Свободе".

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Сегодня утром, 26 февраля, руководитель Департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль сообщил, что Мининфраструктуры удалось договориться с общественными активистами о прекращении блокирования движения российского грузового транспорта, который следует транзитом через Украину.

Позже лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что "Свобода" восстанавливает общеукраинскую акцию по блокированию проезда российских грузовых автомобилей.