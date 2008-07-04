Тимошенко будет бороться с металлургами не уговорами, а штрафами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует в ближайшее время совместно с Национальным банком Украины составить перечень судостроительных предприятий, нуждающихся в кредитах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе совещания на Николаевском судостроительном заводе «Океан», посвященном вопросам развития судостроения.

«Нужно провести совещание в ближайшие дни и определить предприятия, которые действительно нуждаются сегодня в кредитах и для которых можно использовать, развивая их, только один, а не двойной залог», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что намерена обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой изучить цены украинских металлургических предприятий.

«Я думаю, что здесь мы побороться можем, и, честно говоря, не уговорами, а штрафами (из-за завышения цены – УНИАН)», - сказала премьер.