В ГПУ прокомментировали заявления Сакварелидзе об уголовных делах против его команды

Такую позицию Генпрокуратуры высказал прокурор ГПУ Владислав Куценко, пишет Украинская правда.

"Считаю такие действия сознательной манипуляцией и попыткой ввести в заблуждение общество", - отметил Куценко.

Он заявил, что документы, которые обнародовал Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook, касаются только 4, а не 7 уголовных производств.

Куценко также отметил, что ни одно из этих производств не расследуется по отношению к конкретной личности.

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"Все указанные производства являются фактовыми, а следовательно не касаются конкретных лиц. При этом что интересно, одно из производств, указанных Давидом, вообще начато его непосредственным подчиненным. Его зарегистрировал Безрукий, который напрямую подчиняется Сакварелидзе, и которого он сам рекомендует на одну из должностей в Генинспекции", - сказал Куценко.

Два других уголовных производства (последние цифры в номерах - 1343 и 1453), по словам прокурора, закрыли в июле прошлого года.

"Единственными открытым производством, из тех, про которые сказал Давид, - производства (последние цифры в номере 1610 ) открытое по заявлению адвокатов Корнийца в соответствии со статьей 214 ст. УК. Адвокаты подозревают прокуроров в фальсификации экспертиз относительно стоимости бриллиантов, найденных у "бриллиантовых прокуроров", - отметил прокурор ГПУ .

Он указал, что по первой экспертизе стоимость найденных у так называемых "бриллиантовых прокуроров" драгоценностей была оценена в $700: "при этом вторая экспертиза уже демонстрирует, что стоимость бриллиантов составляет около $15 тыс, а третья - около $25 тыс".

"Согласно нормам УПК мы не имели права отказать адвокатам Корнийца в открытии уголовного производства. Но опять таки оно является фактовым. Ни одному лицу не сообщено подозрение. И никакого давления на следователей или прокуроров не осуществляется", - подчеркнул Куценко.

Как сообщал УНИАН, накануне заместитель генпрокурора, прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе обнародовал документы, подтверждающие открытие уголовных дел против его команды.