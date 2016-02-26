Сакварелидзе обнародовал документы по уголовным делам против его команды (фото)

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.

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"Хочу в подтверждение своих слов предоставить выписки по всем (по крайней мере известным нам) уголовным делам, которые были инициированы разными подразделениями прокуратуры против нас, начиная с лета прошлого года", - написал Сакварелидзе.

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По его словам, против его команды, "целая машина была задействована (главное следственное управление, служба внутренней безопасности, военная прокуратура, отдельные бывшие и действующие сотрудники и должностные лица спецслцжб) именно против нас – тех, кто имел смелость выступить против существующего годами порядка вещей, который бесспорно устраивает представителей старой системы, но не устраивает украинский народ".

Как сообщал УНИАН, накануне Сакварелидзе сообщил, что за 4 месяца против работников из его команды Генпрокуратура возбудила около семи уголовных производств.