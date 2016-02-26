Сакварелидзе обнародовал документы по уголовным делам против его команды (фото)
Заместитель генпрокурора, прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе обнародовал документы, подтверждающие открытие уголовных дел против его команды.
Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.
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"Хочу в подтверждение своих слов предоставить выписки по всем (по крайней мере известным нам) уголовным делам, которые были инициированы разными подразделениями прокуратуры против нас, начиная с лета прошлого года", - написал Сакварелидзе.
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По его словам, против его команды, "целая машина была задействована (главное следственное управление, служба внутренней безопасности, военная прокуратура, отдельные бывшие и действующие сотрудники и должностные лица спецслцжб) именно против нас – тех, кто имел смелость выступить против существующего годами порядка вещей, который бесспорно устраивает представителей старой системы, но не устраивает украинский народ".
Как сообщал УНИАН, накануне Сакварелидзе сообщил, что за 4 месяца против работников из его команды Генпрокуратура возбудила около семи уголовных производств.