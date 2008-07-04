ЦИК получил решение съезда БЮТ относительно Рыбакова

Решение межпартийного съезда БЮТ о лишении Игоря РЫБАКОВА депутатских полномочий поступило в Центральную избирательную комиссию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

На вопрос, когда этот вопрос будет рассматриваться, в Центризбиркоме ответили: “Сегодня точно не будет рассматриваться”.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.

30 июня съезд БЮТ лишил народного депутата И.РЫБАКОВА депутатского мандата.

Вчера, 3 июля, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что во вторник, 8 июля, к присяге будет приведен новый народный депутат от БЮТ вместо Игоря РЫБАКОВА.

Сегодня И.РЫБАКОВ сообщил журналистам, что обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить уголовное дело по факту фальсификаций при принятии советом БЮТ решения о лишении его депутатских полномочий (это решение было утверждено межпартийным съездом БЮТ – УНИАН).