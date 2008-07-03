В БЮТ назвали условие увольнения Семенюк на следующей неделе

Вопрос об освобождении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда государственного имущества Украины на будущей неделе может быть внесен в повестку дня работы Верховной Рады в случае принятия соответствующего решения Согласительным советом лидеров фракций и председателей комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Отвечая на вопросы журналистов относительно возможности рассмотрения данного вопроса, он отметил, что данный вопрос может быть предложен парламенту к рассмотрению, если председатель Специальной комиссии ВР по вопросам приватизации Евгений МАРМАЗОВ будет настаивать на рассмотрении данного вопроса, и Согласительный совет поддержит это предложение комиссии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, Специальная комиссия ВР по вопросам приватизации, заслушав отчет Фонда госимущества за 2007 год, признала работу Фонда неудовлетворительной.

Кроме того, комиссия приняла решение обратиться в Верховную Раду с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии председателя ФГИУ В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО должности.