КС начал рассмотрение дела об ограничении суммы ежемесячного пожизненного содержания судей

Как передает корреспондент УНИАН, судья-докладчик по делу Сергей Вдовиченко огласил правовую позицию Верховного суда. В частности, Верховный суд считает ограничение максимального размера ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке 10 тыс. 740 грн не отвечающим Конституции и отрицательно влияющим на гарантии независимости судей.

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Как пояснила журналистам после завершения сегодняшнего судебного заседания заместитель председателя Верховного суда Марина Клименко, Верховный суд оспаривает ограничение максимального пожизненного денежного содержания не всех судей, а только тех, кто проработал в должности судьи не менее 20 лет и имеет безупречную репутацию.

Она также сообщила, что до вступления в действие норм закона, которые оспариваются в Конституционном суде, такие судьи имели право на не менее чем 80% от заработной платы по истечении 20-летней карьеры плюс ежегодно по 2%, если судья работал более 20 лет, но не более 90% от заработной платы.

Оспариваемыми нормами максимальное денежное содержание судьи в отставке ограничивается 10 тыс. 740 грн.

Она также объяснила, почему Верховный суд считает такое ограничение не справедливым в отношении судей: "Профессия судьи - отправлять правосудие, и он должен быть огражден от различных рисков влияния, и он должен иметь гарантии независимости".

Также заместитель председателя Верховного суда привела еще один аргумент, почему судьи имеют право получать пенсию, которая более чем в 10 раз превышает среднюю по стране.

"В стране около 15 млн пенсионеров, а судей - 8 тыс. по штату. Это не так много, и в масштабах государства это не очень большая сумма", - сказала она. Вместе с тем Марина Клименко не ответила на вопрос журналистов, о каких суммах недополученного денежного обеспечения говорится, на сколько закон, который оспаривается в КС, ограничивает денежное содержание. "Я не могу вам сказать, поскольку это зависит от стажа работы судьи. У нас есть судьи, которые проработали и 30, и 35 лет, и больше", - отметила она.

После сегодняшнего судебного заседания КС перешел к закрытой форме письменного слушания дела, о дате и времени решения по нему КС сообщит отдельно.