В Украине главам МИД "нормандской четверки" указали на приоритетные вопросы для следующей встречи в Париже

Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сообщила на своей странице в Facebook.

"Вместе со спикером ВР В.Гройсманом и коллегой Иванной Климпуш-Цинцадзе встретились с министром иностранных дел Германии г-н. Штанмайером и новым главой МИД Франции Жан-Марком Эро", - отметила она.

"Имела возможность донести свою позицию, что фундаментом для реализации политического блока минских соглашений может быть урегулирование ситуации безопасности и решение гуманитарных вопросов, в частности, освобождение заложников. Недопустимо, что через год после подписания соглашений в заложниках остаются 133 украинца", - отметила Геращенко.

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"Считаю, что гуманитарные вопросы, в частности освобождение всех заложников, в том числе и тех, которые в тюрьмах РФ, допуск гуманитарных миссий на оккупированную территорию, в том числе МККК - должны стать одной из ключевых тем следующей встречи в "нормандском формате" в Париже. По моему глубокому убеждению, этой проблематике, касающейся прав человека, уделяется недостаточно внимания", - подчеркнула депутат.

Кроме того, Геращенко поблагодарила европейских коллег за их солидарную позицию в вопросе санкций против РФ и за значительную гуманитарную помощь пострадавшим от войны на Донбассе.

"Поднимали вопрос украинско-российской границы и восстановление контроля над ней как приоритетный для Украины. Также ознакомились с позициями наших европейских партнеров и по поводу реформ, и относительно минского процесса. Используем каждый шанс донести правду о ситуации на Донбассе нашим европейским партнерам", - резюмировала политик.