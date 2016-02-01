Порошенко: Народ Украины и я не видим альтернативы Минским соглашениям

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сегодня в Берлине.

По словам Порошенко, Украина четко верна выполнению Минских соглашений, которые имеют четкую логику, четкие шаги и четкие обязательства для обеих сторон.

«Народ Украины и я, как президент Украины, не видим никакой альтернативы Минским соглашениям и мы полностью верны их выполнению в полном объеме и требуем того же с российской стороны», - заявил Порошенко.

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«Неприемлемо, чтобы реализация Минских соглашений осуществлялась только благодаря односторонним шагам», - подчеркнул президент.

По его словам, выполнение Россией и поддерживаемых ею боевиков взятых на себя обязательств является обязательным.

Напомним, согласно ноябрьскому опросу Центра Разумкова, поддержка Минских договоренностей в украинском обществе рухнула до 16%. При этом еще в марте 2015 года она составляла 34%.