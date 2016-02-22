Москаль призвал не допустить назначения замначальника Закарпатской таможни чиновника времен Януковича

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль обратился к руководству государства с призывом не допустить возможного назначения заместителем начальника Закарпатской таможни Александра Гаврилюка.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Москаля распространила сегодня пресс-служба Закарпатской ОГА.

Читайте такжеИслямов: Сейчас контрабанда в оккупированный Крым идет из Одесского порта

В частности, Москаль обратился с телеграммой к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Арсению Яценюку, министру финансов Наталье Яресько и председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову с просьбой приостановить возможное назначение в Закарпатскую таможню Гаврилюка, как чиновника времен Януковича.

«По нашей информации, Государственной фискальной службой Украины готовится назначение на должность заместителя начальника Закарпатской таможни некоего Александра Гаврилюка, начальника таможенного поста в Ильичевске (Одесская область) времен Януковича», – заявляет Москаль.

«Гаврилюка обвиняют в создании коррупционных схем в Одесской области, против него неоднократно организовывали акции протеста частные предприниматели, таможенные брокеры, общественные активисты. Сегодня такая же акция протеста проводится и в Ужгороде», - также говорится в заявлении Москаля.

Председатель Закарпатской ОГА считает, что основной задачей этого назначения может быть восстановление системной контрабанды табачных изделий из Украины в Евросоюз через Закарпатскую область.

«На сегодняшний день 20 фур с сигаретами собраны в Киеве и 10 – во Львове, все они ждут назначении Гаврилюка и беспрепятственного проезда в страны ЕС», - заявил Москаль, подчеркнув, что не допустит Гаврилюка к работе на Закарпатье.

«Еще нам всяких «смотрящих» тут не хватало», - заявил в заявлении председатель Закарпатской ОГА.

В то же время, как передает корреспондент УНИАН, на данный момент в Ужгороде под управлением ГФС проходит малочисленный митинг протеста. Около 30 человек держат плакаты с требованием люстрации Гаврилюка и недопущения его к работе на Закарпатье.

В пресс-службе ГФС области корреспонденту УНИАН подтвердили, что согласно приказу председателя Государственной фискальной службы Украины Насирова, на прошлой неделе Гаврилюк проходил стажировку на должности заместителя начальника Закарпатской таможни.

Читайте такжеЯхту сына Януковича заметили у берегов Турции (видео)

Напомним, 14 декабря 2015 года под стенами ГФС Украины состоялась акция протеста против назначения Гаврилюка на ответственную должность в Херсонской таможне. Под стены ГФС вышли таможенные брокеры и частные предприниматели, которые утверждали, что подвергаются таким же притеснениям, как и во времена президентства Януковича.

С сентября 2015 года Закарпатскую таможню ГФС Украины возглавляет Владимир Колесников.