На Мариупольском направлении уничтожена группа российских диверсантов

На Мариупольском направлении уничтожена группа российских диверсантов, погибли три и ранены пять террористов.

Об этом сообщает Главное управление Министерства обороны Украины. «На Мариупольском направлении, в ходе боевого столкновения уничтожена очередная диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Российской Федерации. Погибли трое и получили ранения пятеро российских военных», - говорится в сообщении. Читайте такжеПС не подтверждает гибель своего экс-бойца среди диверсантов в спецоперации СБУ При этом называются фамилии погибших: «командир отделения сержант ВС РФ Леонид Никитин (24.09.1995 г.р., уроженец города Архангельск), рядовые Игорь Сидоров и Василий Петраченков».

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