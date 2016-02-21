На Мариупольском направлении уничтожена группа российских диверсантов
15:54, 21 февраля 2016Политика
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На Мариупольском направлении уничтожена группа российских диверсантов, погибли три и ранены пять террористов.
В ходе боестолкновения уничтожены трое российских диверсантов/ УНИАН
Об этом сообщает Главное управление Министерства обороны Украины.
«На Мариупольском направлении, в ходе боевого столкновения уничтожена очередная диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Российской Федерации. Погибли трое и получили ранения пятеро российских военных», - говорится в сообщении.
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При этом называются фамилии погибших: «командир отделения сержант ВС РФ Леонид Никитин (24.09.1995 г.р., уроженец города Архангельск), рядовые Игорь Сидоров и Василий Петраченков».
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