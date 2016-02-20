Порошенко призывали назвать и публично обсудить кандидатов на место Шокина

Об этом говорится в заявлении депутатов на странице МФО в Facebook.

Они отмечают, что для восстановления доверия и поиска оптимального кандидата на должность генпрокурора президенту нужно предложить общественности нескольких кандидатов.

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"Привлечение представителей гражданского общества и журналистов к исследованию прошлого претендентов поможет избежать назначения человека, отягощенного коррупционным прошлым или недостойным поведением и повысит уровень доверия общества как к кандидатуре, так и к органам прокуратуры". - говорится в заявлении.

В случае неучета мнения общества при назначении генпрокурора члены МФО "Еврооптимисты" отметили, что могут не голосовать за кандидатуру, определенную из соображений политической целесообразности.

МФО “Еврооптимисты” призывает Президента Петра Порошенко вынести на публичное обсуждение несколько претендентов на должность ... Опубликовано Еврооптимисты20 февраля 2016 г.

Напомним, 19 февраля заявление генерального прокурора Украины Виктора Шокина об отставке поступило в Администрацию президента. В тот же день президент Украины Петр Порошенко внес предложение относительно предоставления согласия Верховной Рады Украины на увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины.