Порошенко заявил, что не допустит остановки расследования преступлений времен Майдана

Президент Украины Петр Порошенко заявил о недопустимости остановки расследования преступлений времен Майдана с 1 марта из-за несовершенства законов и заверил, что не допустит этого.

Об этом он заявил на встрече с семьями Героев Небесной Сотни, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, на встрече председатель общественной организации «Семья Героев Небесной Сотни» Игорь Гурик поблагодарил главу государства за поддержку и понимание скорби семей и призвал другие общественные организации воздержаться от акций протеста в эти дни.

«Для нас очень важно достойно почтить память погибших. Сейчас очень важно единство нашего государства, чтобы мы понимали, что мы можем позаботиться о его целостности, чтобы победить агрессора и воплотить в жизнь идеи Героев Небесной Сотни и их стремление построить европейское государство», - сказал отец погибшего Героя Романа Гурика.

Он также выразил обеспокоенность по поводу сообщений о возможности остановки расследования преступлений времен Майдана с 1 марта из-за того, что вступит в силу закон о Государственном бюро расследований в нынешней редакции.

«Президент подчеркнул недопустимость остановки процесса расследования из-за несовершенства законов и заверил, что не допустит этого», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что с 1 марта ГПУ прекращает расследование дел о преступлениях на Майдане.

«Есть закон о Государственном бюро расследований. В связи с несовершенством его статей имеем ситуацию, что с 1 марта следствие не сможет продолжаться. Поскольку следователи прокуратуры утратят полномочия, а ГБР работать не будет», - сказал Горбатюк.

Он подчеркнул, что пленарная неделя завершилась, а изменения не приняты. Следующее заседание Верховной Рады состоится 15 марта.

Как известно, законопроектом № 4099 «О внесении изменения в пункт 1 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Государственном бюро расследований» в отношении срока вступления в силу» предлагается отсрочить до 1 сентября 2016 года срок создания Государственного бюро расследований (в действующей редакции - 1 марта 2016 года) с целью надлежащего решения комплекса правовых, структурно-организационных, процедурных, кадровых и финансовых вопросов создания Бюро.

На данный момент Бюро не создано, но именно к его компетенции отнесено, в том числе, следствие о преступлениях против Майдана.