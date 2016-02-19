ГПУ ожидает скорейших изменений в закон для продолжения расследования дел по Майдану, в Раде пообещали исправиться

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН, комментируя заявление начальника управления спецрасследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка, что с 1 марта ГПУ прекращает расследование дел о преступлениях на Майдане.

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“Я считаю неправильным и не понимаю, почему сегодня Верховная Рада не внесла в повестку дня и не проголосовала за внесение изменений в закон, чтобы отсрочить до осени вступление его в действие, но не вижу пока каких-то критических последствий в том, что якобы дела, которые находятся в Генпрокуратуре относительно преступлений против Майдана и преступлений бывших высокопоставленных чиновников, не будут расследоваться”, - сказал Паламарчук.

Он пояснил, что, согласно законодательству, эти дела должны быть переданы для дальнейшего расследования от Генеральной прокуратуры в ГБР, но поскольку даже технически и организационно не решен вопрос о функционировании Бюро, эти дела никуда не могут быть переданы и остаются в Генпрокуратуре.

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По словам Паламарчука, для создания руководящего состава ГБР необходимо сформировать конкурсную комиссию, в которую должны войти по трое представителей Верховной Рады, Кабинета министров и Администрации президента, а поскольку в настоящее время не избран руководящий состав, не создана конкурсная комиссия, передавать дела некуда.

Паламарчук предположил, что в ближайшее время изменения в закон о ГБР в контексте отсрочки начала деятельности Бюро будут внесены на голосование в парламент.

В свою очередь, Горбатюк в комментарии УНИАН заявил, что из-за невнесения парламентом изменений в закон о ГБР де-юре Генпрокуратура не имеет права продолжать расследование дел о преступлениях против Майдана, при этом де-факто их некуда передавать, и потому они останутся в Генпрокуратуре до момента начала полноценного функционирования Государственного бюро расследований.

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На вопрос, будет ли Генпрокуратура до принятия изменений парламентом продолжать расследование таких дел, Горбатюк ответил: «Фактически это делать можно, но с юридической точки зрения эти расследования могут признать незаконными».

Горбатюк сегодня заявил, что с 1 марта ГПУ прекращает расследование дел о преступлениях на Майдане.

«Есть закон о Государственном бюро расследований. В связи с несовершенством его статей имеем ситуацию, что с 1 марта следствие не сможет продолжаться. Потому что следователи прокуратуры утратят полномочия, а ГБР работать не будет», - сказал Горбатюк.

Он подчеркнул, что пленарная неделя закончилась, а изменения не приняты. Следующее заседание Верховной Рады состоится 15 марта.

Как известно, законопроектом № 4099 «О внесении изменения в пункт 1 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Государственном бюро расследований» относительно срока вступления в силу» предлагается отсрочить до 1 сентября 2016 года срок создания Государственного бюро расследований (в действующей редакции - 1 марта 2016 года) с целью надлежащего решения комплекса правовых, структурно-организационных, процедурных, кадровых и финансовых вопросов создания Бюро.

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На данный момент Бюро не создано, но именно к его компетенции отнесено, в том числе, следствие относительно преступлений против Майдана.

17 февраля Горбатюк призвал парламент внести в ближайшее время изменения в законодательство о Государственном бюро расследований, чтобы следствие относительно преступлений против Майдана не остановилось 1 марта «искусственным иском».