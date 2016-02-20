Порошенко назвал "уроком компромисса" достижение договоренностей между ЕС и Британией

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

"Обнадеживающие новости из Брюсселя. Соглашение о новом формате отношений Британия-ЕС - урок культуры компромисса ради общего будущего", - говорится в сообщении.

Обнадійливі новини з Брюсселя. Угода про новий формат відносин Британія-ЄС - урок культури компромісу заради спільного майбутнього. — Петро Порошенко (@poroshenko) February 19, 2016

Как сообщал УНИАН, страны-члены Европейского Союза и Великобритания достигли договоренностей о дальнейшем пребывании Соединенного Королевства в составе Содружества.