Порошенко назвал "уроком компромисса" достижение договоренностей между ЕС и Британией
01:11, 20 февраля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко положительно оценил договоренности, достигнутые между Евросоюзом и Великобританией относительно новых условий членства Соединенного Королевства.
Порошенко оценил достижения договоренности между ЕС и Британией / Фото УНИАН
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.
"Обнадеживающие новости из Брюсселя. Соглашение о новом формате отношений Британия-ЕС - урок культуры компромисса ради общего будущего", - говорится в сообщении.
Обнадійливі новини з Брюсселя. Угода про новий формат відносин Британія-ЄС - урок культури компромісу заради спільного майбутнього.— Петро Порошенко (@poroshenko) February 19, 2016
Как сообщал УНИАН, страны-члены Европейского Союза и Великобритания достигли договоренностей о дальнейшем пребывании Соединенного Королевства в составе Содружества.
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