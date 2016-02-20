Порошенко назвал "уроком компромисса" достижение договоренностей между ЕС и Британией

01:11, 20 февраля 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко положительно оценил договоренности, достигнутые между Евросоюзом и Великобританией относительно новых условий членства Соединенного Королевства.

Фото УНІАН

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

"Обнадеживающие новости из Брюсселя. Соглашение о новом формате отношений Британия-ЕС - урок культуры компромисса ради общего будущего", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, страны-члены Европейского Союза и Великобритания достигли договоренностей о дальнейшем пребывании Соединенного Королевства в составе Содружества.

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