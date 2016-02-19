Гройсман объяснил, почему изменил традиции "сигнального" голосования по вопросу Кабмина: Хотел предотвратить "манипуляцию"

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада».

«Мы, когда вводим систему рейтингового сигнального голосования, то это делается для того, чтобы народные депутаты зашли в зал. И поэтому, когда ты не можешь понять, сколько людей в зале, то ты говоришь: «Давайте попробуем рейтинговое голосование», - объяснил Гройсман.

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Он отметил, что в ситуации с голосованием за выражение недоверия правительству во время заслушивания в течение четырех часов отчета Кабмина «был полный зал людей, и поэтому я считаю, что, в том числе, и «сигнальное» голосование кем-то могло быть использовано для манипуляции голосами, возможно, в сторону, в том числе, их уменьшения».

Гройсман считает, что в такой ситуации было бы «абсолютно нереально» провести «сигнальное» голосование.

По его словам, в сессионном зале было много депутатов, и после голосования никто не заявил, что его голос не учли.

Спикер сообщил, что позже было получено «четыре или пять заявлений» о невозможности проголосовать за отставку правительства, но, по его словам, надо «учесть, что мы набрали 194 голоса и до результативного решения не хватило 32 голоса - это почти как две маленькие фракции украинского парламента».

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«Понятно, что 32 голоса, сколько бы ни было сигнальных голосований, невозможно получить, когда полный зал депутатов. Каждый для себя определился, как он будет голосовать, и они проголосовали. Поэтому на тот момент, я убежден, что голосов для результативного голосования просто реально не было», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада 247-ю голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала недоверие Кабмину: "за" выражение недоверия правительству проголосовали лишь 194 депутата при необходимых 226.