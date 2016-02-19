Ляшко назвал "ерундой" сообщения об обсуждении его кандидатуры на должность спикера ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Я видел эти сообщения. Я не вижу вообще необходимости комментировать слухи. Это ерунда. Пусть их комментируют те, кто пишет. Или пусть сошлются на источники. Не какие-то там анонимные, знаете, "одна баба сказала". Пусть сошлются на факты, и тогда будем их обсуждать”, - сказал депутат.

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По словам Ляшко, во время переговоров не обсуждаются никакие кадровые вопросы.

“Я обращаюсь к президенту, к премьеру. Пусть они обнародуют стенограммы наших встреч, если такие стенограммы ведутся. Мы никаких кадровых должностей сейчас не обсуждаем... потому что мы считаем сегодня это преждевременным”, - сказал Ляшко и отметил, что сначала необходимо обсудить принципы формирования коалиции и нового правительства.

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