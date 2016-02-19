Ляшко назвал "ерундой" сообщения об обсуждении его кандидатуры на должность спикера ВР
Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко назвал слухами сообщения об обсуждении его кандидатуры на должность председателя Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
"Я видел эти сообщения. Я не вижу вообще необходимости комментировать слухи. Это ерунда. Пусть их комментируют те, кто пишет. Или пусть сошлются на источники. Не какие-то там анонимные, знаете, "одна баба сказала". Пусть сошлются на факты, и тогда будем их обсуждать”, - сказал депутат.
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По словам Ляшко, во время переговоров не обсуждаются никакие кадровые вопросы.
“Я обращаюсь к президенту, к премьеру. Пусть они обнародуют стенограммы наших встреч, если такие стенограммы ведутся. Мы никаких кадровых должностей сейчас не обсуждаем... потому что мы считаем сегодня это преждевременным”, - сказал Ляшко и отметил, что сначала необходимо обсудить принципы формирования коалиции и нового правительства.
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