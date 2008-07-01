Катеринчука не позвали в суд, который запретил ему выгонять депутатов

Лидер Европейской партии Украины, народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК заявляет, что не знает о постановлении суда, которым приостановлено решение межпартийной конференции Блока Катеринчука об отзыве и досрочном прекращении полномочий депутатов, избранных в Киевсовет по списку его блока.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КАТЕРИНЧУКА.

Как отмечается в сообщении, сегодня на пленарном заседании Киевского горсовета шестого созыва было объявлено постановление Соломенского районного суда от 23 июня 2008 года, которым приостановлено решение Второй Межпартийной конференции Киевской городской региональной организации политической партии «Европейская партия Украины» и Региональной организации политической партии «Европейская платформа» об отзыве и досрочном прекращении полномочий депутатов, избранных по списку Блока Николая Катеринчука.

«Об этом постановлении Соломенского суда я узнал сегодня из средств массовой информации, после того, как его зачитал председатель. Никаких сообщений или приглашений выступить в качестве ответчика в суде Блок Николая Катеринчука не получал. Именно поэтому природа происхождения этого постановления для меня является достаточно странной и загадочной», - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.

Он не исключил, что “соответствующую оценку действиям судьи, который удовлетворил ходатайство нашего бывшего депутата ГАВРИЛЕНКО, в ближайшее время будет дано соответствующими судебными инстанциями и высшей квалификационной комиссией судей».

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании Киевсовета начальник управления правовой экспертизы проектов решений и распоряжений секретариата Киевсовета Алла ЯРМОЛЮК зачитала постановление Соломенского районного суда Киева от 23 июня, согласно которому по иску депутата Киевсовета Бориса ГАВРИЛЕНКО (Блок Катеринчука) приостановлено действие решения межпартийной конференции о досрочном прекращении полномочий депутатов Киевсовета.

Согласно настоящего документа депутаты, представляющие Блок Катеринчука, имеют право принимать участие и голосовать сегодня на сессии, поскольку постановление уже вступило в силу. Сразу после ее выступления заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ зачитал заявления депутатов Бориса ГАВРИЛЕНКО, Романа ЯРОШЕНКО, Владимира ЛАНОВОГО, Павла ТЕСЛЕНКО и Алексея РЕЗНИКОВА о вхождении в депутатскую группу Блока Катеринчука в Киевсовете.