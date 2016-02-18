Луценко рассказал, работой каких министров удовлетворены в БПП

Об этом говорится в заявлении лидера фракции "БПП" Юрия Луценко, передает ТСН.

По его словам, в пропрезидентской партии, в частности, удовлетворены работой министра финансов Натальи Яресько, министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, министра аграрной политики Алексея Павленко, министра соцполитики Павла Розенко и министра экономики Айвараса Абромавичуса.

Читайте такжеФракция БПП пригласит своих министров на заседание фракции - СМИ

"Мы считаем их технократами, которые проводят реформы, а не партийную позицию. К другим министрам есть, увы, много замечаний", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции БПП Юрий Луценко считает, что из политического кризиса есть два выхода - переформатирование правительства, что займет по времени два дня, или досрочные парламентские выборы, которые займут полгода.