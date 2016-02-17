Госдеп отправил Кремлю "сигнал" по Сирии: "Докажите делом или заткнитесь"

Представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил во вторник, что США хотят увидеть определенный «прогресс», но «не могут категорически утверждать», что прекращение боевых действий начнется в эти сроки.

«Мы заявили на прошлой неделе и повторим на этой неделе: “Докажите делом или заткнитесь”. Россия пообещала, внесла в заявление Международной группы поддержки Сирии на прошлой неделе положение о том, что боевые действия должны прекратиться. Они должны оказать влияние на сирийский режим, чтобы это произошло», – сказал Тонер.

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Он призвал Россию, которая наносит удары по целям на севере Сирии, внести свой вклад.

Представитель Госдепартамента осудил атаки Москвы на больницы и гражданских лиц как «неприемлемые» и отверг заявления России о ее непричастности к этим ударам.

«Это были российские самолеты, и они нанесли эти удары. Россия снабжает сирийские ВВС, но мы достаточно уверены в своих оценках, что эти удары нанесла Россия», – заявил Тонер.

Как сообщал УНИАН, три больницы в городах на севере Сирии, находящихся под контролем повстанцев, подверглись авиаударам, в результате которых погибли более 10 человек.

Представители неправительственной организации "Врачи без границ" и турецкие власти заявляют, что за обстрелом стоит российская авиация или ВВС сирийских правительственных сил.

Напомним, в Мюнхене 12 февраля было договорено об установлении перемирия в Сирии на протяжении недели.