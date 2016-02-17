Эксперты требуют не подписывать закон, который позволит чиновникам "безнаказанно врать в декларациях"

Об этом говорится в заявлении "Реанимационного пакета реформ".

"Принятые депутатами изменения в Закон "О предотвращении коррупции" разрушают систему электронного декларирования публичных служащих еще до начала ее работы", - говорится в заявлении.

Как отмечается, этим законом предполагается отложить уголовную ответственность за недостоверные сведения в декларациях до 2017 года. Это позволит и в дальнейшем безнаказанно врать в декларациях.

Кроме того, закон позволит вывести из-под декларирования родителей и детей декларанта, которые не проживают с ним, что снова позволит коррупционерам переписывать свое незаконно полученное имущество на таких лиц.

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Вместе с тем, новый закон также позволяет увеличить порог декларирования для целого ряда объектов.

"Отныне не будут декларироваться ценное движимое имущество (автомобили, драгоценности и т. д), подарки, наличные деньги, вклады в банках, финансовые обязательства, если их стоимость составляет менее 197 тысяч гривен. Кроме того, увеличить порог для раскрытия расходов служащего – декларировать надо будет лишь разовый расход больше 197 тысяч гривен (по действующему закону декларируется расход больше 26 тысяч грн)", - отмечают эксперты.

Как подчеркнули в заявлении, принятый закон также предусматривает, что декларируется ценное движимое имущество, которое будет приобретено, только после внедрения новой системы электронного декларирования. "Это означает, что из-под финансового контроля исключено все имеющееся сейчас у служащих ценное имущество (кроме недвижимости). Это позволит в дальнейшем ссылаться на то, что имущество было получено до начала работы новой системы и на этом основании избегать ответственности за недостоверные сведения в декларациях и незаконное обогащение. Это именно то, что и нужно коррупционерам", - пояснили эксперты.

К тому же, как отмечается, озвученные во время заседания изменения в Заключительных положениях Закона о предотвращении коррупции содержат противоречивые положения относительно декларирования высшими должностными лицами, которые не позволят ввести такое декларирование уже в текущем году, что противоречит обязательствам Украины перед ЕС в рамках визовой либерализации и МВФ.

"Закон необоснованно сужает объем декларирования, делает систему декларирования неэффективной, не решает проблем введения декларирования по новой форме уже в текущем году, лишает реальной возможности для выявления незаконного обогащения служащих, противоречит международным обязательствам Украины. Кроме того, во время его рассмотрения был нарушен Регламент Верховной Рады, поскольку изменения были внесены с голоса, без рассмотрения в комитете", - подчеркнули эксперты.

В связи с этим общественная платформа “Реанимационный Пакет Реформ” призывает: профильный комитет и Председателя Верховной Рады не подписывать закон как такой, что был принят с нарушением Регламента; Президента Украины применить право вето к принятому закону в случае направления его на подпись.

Напомним, в ЕС раскритиковали "безвизовый" закон об электронном декларировании чиновников.