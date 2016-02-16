Рада наконец-то приняла закон об электронных декларациях чиновников

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный законопроект был полностью изменен, и в сессионном зале устно был оглашен его текст.

Проектом закона предусмотрено уже в 2016 году начать работу электронной системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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Как сообщал УНИАН, 4 января стало известно, что в окончательном варианте проекта закона о госбюджете-2016 появилась поправка, согласно которой на год перенесено введение электронного декларирования доходов чиновников.

Электронное декларирование является одним из условий получения Украиной безвизового режима со странами Шенгенского договора.

5 января народный депутат от ”БПП” Вадим Денисенко зарегистрировал в ВР законопроект ”О внесении изменений в закон ”О предотвращении коррупции” (относительно работы электронной системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления) (№3755), которым предлагалось отменить норму об отсрочке до 2017 года электронного декларирования доходов чиновников.