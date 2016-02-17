В ЕС раскритиковали "безвизовый" закон об электронном декларировании чиновников

Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице Представительства ЕС в Украине в Facebook.

«Я приветствую принятие в первом чтении законов о совершенствовании основ деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (4056), и о совершенствовании процедуры ареста имущества и института специальной конфискации (4054). Оба закона соответствуют стандартам ЕС; я жду одобрения обеих версий законов во втором чтении», - подчеркнул он.

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Вместе с тем Томбинский отметил, что в проекте закона «О прокуратуре» содержится и до сих пор много дискреционной власти Генерального прокурора, что позволяет ему отклонять кандидатуры на должность Специализированного антикоррупционного прокурора, которого назначает независимая отборочная комиссия.

«Дальнейшие изменения в закон должны уладить этот вопрос, чтобы гарантировать полную независимость Специализированного антикоррупционного прокурора», - подчеркнул посол.

В то же время Томбинский разочарован принятым законом об электронном декларировании.

«Новый закон о работе электронной системы представления и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (3755), вызывает разочарование; он не отвечает антикоррупционным обязательствам, что их взяло на себя руководство Украины. Нужно прибегнуть к немедленным действиям, чтобы создать эффективную систему проверки декларирования состояний и обеспечить способность выполнения своих обязанностей Национальным агентством по предупреждению коррупции, направленных на препятствование и разоблачения коррупции», - отметил посол.