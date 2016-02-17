В "Народном фронте" заявили, что "Батькивщина" давно пытается дестабилизировать ситуацию в государстве

Фракция "Батькивщина" уже давно де-факто вышла из коалиции "Европейская Украина", поэтому сегодняшнее заявление Юлии Тимошенко и ее соратников – это очередное свидетельство безответственного популизма.

Об этом говорится в заявлении "Народного фронта".

"После скандальной отставки министра экологии Шевченко, которого в Правительство делегировала "Батькивщина", эта фракция фактически перешла в оппозицию, действуя в унисон с Оппозиционным блоком. Стоит напомнить, что министра Шевченко обвинили в связях с газовым олигархом и бывшим "регионалом" Онищенко", - заявили в партии.

Отмечается, что ни один пункт коалиционного соглашения, которое депутаты "Батькивщины" подписали, они не выполняли, фракция саботировала работу коалиции "Европейская Украина".

"В течение длительного времени "Батькивщина" не голосует за внесенные коалицией и коалиционным Правительством законопроекты. В то же время, они долго не решалась публично заявить о том, что больше не работают с коалицией", - заявили депутаты от "Народного фронта".

В заявлении также указывают, что создав коалицию и имея своих министров в Правительстве, "Батькивщина" делала все, чтобы избежать политической ответственности, добиться досрочных выборов и дестабилизировать ситуацию в стране.

"Вчера в парламенте не удалось реализовать этот деструктивный сценарий. Именно этим вызвано сегодняшнее заявление "Батькивщины" о выходе из коалиции. Это ни что иное, как очередная попытка удовлетворить свои меркантильные интересы уже не с помощью отставки правительства, а через политический кризис", - сообщается в заявлении.

В "Народном фронте" также подчеркнули, что все попытки популистов расшатать ситуацию в стране обречены на провал.